Актриса Мария Кожевникова показала четвёртого ребёнка: "Уже 6 зубов"

Актриса Мария Кожевникова показала младшего сына

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова опубликовала фото с сыном, который родился в сентябре прошлого года.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public domain

Актриса разместила в "Инстаграме*" снимок, на котором запечатлён её четвёртый по счёту сын. Мальчику нет ещё и года.

Кожевникова назвала свою семью Вселенной, а четырёх сыновей — планетами.

"Моя самая маленькая планетка, торопыжка, старается быстрее всё узнать, и пробует эту жизнь в прямом смысле на вкус. Уже 6 зубов. Растём реально не по дням и часам, а по минутам," — написала Мария под фотографией с малышом.

Мария Кожевникова родила четвёртого сына 25 сентября 2023 года. У Марии Кожевниковой трое детей от бизнесмена Евгения Васильева: Иван, Максим и Василий.

Ранее Кожевникова показала старших сыновей на встрече с хоккеистом Вячеславом Фетосовым.

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