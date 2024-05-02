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Актриса Мария Кожевникова показала четвёртого ребёнка: "Уже 6 зубов"

Актриса Мария Кожевникова показала младшего сына

1:06
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова опубликовала фото с сыном, который родился в сентябре прошлого года.

Актриса Мария Кожевникова показала младшего сына
Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public domain

Актриса разместила в "Инстаграме*" снимок, на котором запечатлён её четвёртый по счёту сын. Мальчику нет ещё и года.

Кожевникова назвала свою семью Вселенной, а четырёх сыновей — планетами.

"Моя самая маленькая планетка, торопыжка, старается быстрее всё узнать, и пробует эту жизнь в прямом смысле на вкус. Уже 6 зубов. Растём реально не по дням и часам, а по минутам," — написала Мария под фотографией с малышом.

Мария Кожевникова родила четвёртого сына 25 сентября 2023 года. У Марии Кожевниковой трое детей от бизнесмена Евгения Васильева: Иван, Максим и Василий.

Ранее Кожевникова показала старших сыновей на встрече с хоккеистом Вячеславом Фетосовым. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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