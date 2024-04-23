Актриса Мария Кожевникова познакомила сыновей с хоккеистом Вячеславом Фетисовым: мальчики получили советы

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова организовала встречу своих сыновей с легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.
Кожевникова разместила в своём Инстаграм* фото, на котором со звездой хоккея запечатлены её сыновья. Спортсмену исполнилось 66 лет.
"Вчера у нашего любимого Славы Фетисова был день рождения! Всех регалий и медалей не перечислить", — написала Мария под снимком, отметив, что спортсмена знают во всём мире.
Актриса отметила, что её сыновья были счастливы встретиться с легендой спорта.
"Мои мальчишки трогательно поздравили и получили ценные советы. Крепкого здоровья и сил на будущие свершения и успехи!" — адресовала добрые пожелание Кожевникова в адрес спортсмена.
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