Звезда сериала "Универ" рассекретила, как бороться с недостатками мужа и сохранить семью

Мария Кожевникова поделилась секретом долгой семейной жизни: "Муж бросит курить, когда захочет"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Кожевникова, известная актриса и мать четырех детей, открыла свой семейный секрет, рассказывая о счастливой жизни со своим мужем, бизнесменом Евгением Васильевым.

Фото: инстаграм аккаунт Марии Кожевниковой

Она признается, что не смогла изменить единственный серьезный недостаток мужа — его никотиновую зависимость. Мария пыталась бороться с этой привычкой, но поняла, что муж бросит курить только тогда, когда сам захочет.

Она делится мнением, что важно принять недостатки партнера и мириться с ними для счастливой семейной жизни. Несмотря на различия в характере, они находят общий язык и следуют русским православным традициям, не оформляя официального брака, но имея венчание в русском храме в Ницце.