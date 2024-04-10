Звезда сериала "Универ" рассекретила, как бороться с недостатками мужа и сохранить семью

Мария Кожевникова, известная актриса и мать четырех детей, открыла свой семейный секрет, рассказывая о счастливой жизни со своим мужем, бизнесменом Евгением Васильевым.
Она признается, что не смогла изменить единственный серьезный недостаток мужа — его никотиновую зависимость. Мария пыталась бороться с этой привычкой, но поняла, что муж бросит курить только тогда, когда сам захочет.
Она делится мнением, что важно принять недостатки партнера и мириться с ними для счастливой семейной жизни. Несмотря на различия в характере, они находят общий язык и следуют русским православным традициям, не оформляя официального брака, но имея венчание в русском храме в Ницце.
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