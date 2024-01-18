Скандал в Башкирии: после вынесения судебного решения Фаилю Алсынову* в Баймаке прошли протесты

После оглашения судебного решения активисту Фаилю Алсынову* в Баймаке состоялись протесты

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После оглашения судебного решения, приговорившего активиста Фаиля Алсынова* к четырем годам лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти на межнациональной почве", в городе Баймак (Башкирия) произошли столкновения между силовиками и жителями республики, пришедшими поддержать активиста. Об этом сообщает mkset.ru.

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На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно, как полицейские теснят протестующих, а те отвечают снежными зарядами. Оценки количества участников митинга варьируют от одной до четырех тысяч человек. Местные власти заранее перекрыли подходы к месту митинга крупногабаритной техникой и автобусами с ОМОН, согласно данным издания "Верстка".

На других видеозаписях видно, как люди начинают разбегаться, предположительно, из-за применения полицейскими слезоточивого газа. Протестующие скандируют: "Позор!"

Фаиль Алсынов*, бывший лидер запрещенной в РФ башкирской организации "Башкорт"**, в 2023 году выступал против золотодобычи в регионе. Его обвиняют в высказываниях против мигрантов и разжигании розни. Активисты утверждают, что представленный в суде перевод его речи был искажен.

*- признан в РФ иностранным агентом.

**- организация, запрещенная в РФ.