Гражданин США укусил стюардессу, заставив самолёт вернуться в аэропорт Токио

Самолёт авиаперевозчика All Nippon Airlines, который направлялся в Сиэтл из Токио был вынужден вернуться обратно в Японию, потому что один из пассажиров впился зубами в руку одной из стюардесс.
Как сообщает телеканал TBS, инцидент произошёл вечером 15 января. Когда вылетевший из японской столицы самолёт набирал высоту, один из пассажиров, американец Майкл Трэвис Хальярд, ответил агрессией на просьбу бортпроводников вернуться на своё место и укусил стюардессу за руку.
После этого борт вернулся в аэропорт вылета, где хулигана задержала полиция.
В процессе допроса американец заявил, что не помнит того, что произошло на борту.
Как уточнили журналисты, Хальярд выпил снотворное после того, как самолёт взлетел.
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