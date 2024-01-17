Гражданин США укусил стюардессу, заставив самолёт вернуться в аэропорт Токио

Авиалайнер вернулся в аэропорт Токио, потому что пассажир-американец укусил стюардессу

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт авиаперевозчика All Nippon Airlines, который направлялся в Сиэтл из Токио был вынужден вернуться обратно в Японию, потому что один из пассажиров впился зубами в руку одной из стюардесс.

Фото: Openverse by mrkathika is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает телеканал TBS, инцидент произошёл вечером 15 января. Когда вылетевший из японской столицы самолёт набирал высоту, один из пассажиров, американец Майкл Трэвис Хальярд, ответил агрессией на просьбу бортпроводников вернуться на своё место и укусил стюардессу за руку.

После этого борт вернулся в аэропорт вылета, где хулигана задержала полиция.

В процессе допроса американец заявил, что не помнит того, что произошло на борту.

Как уточнили журналисты, Хальярд выпил снотворное после того, как самолёт взлетел.