Отец экс-главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды найден убитым

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Подмосковье найден убитым отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Тело 90-летнего Романа Легойды обнаружено в Видном в овраге. На теле пожилого человека обнаружено много колото-резаных ран.

На месте жестокого убийства работает Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело по ст. "убийство".

Ранее сообщалось, что США нужен ещё год конфликта на Украине, и они пойдут на любые подлости.

Отец экс-главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды найден убитым