В Подмосковье найден убитым отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды.
Тело 90-летнего Романа Легойды обнаружено в Видном в овраге. На теле пожилого человека обнаружено много колото-резаных ран.
На месте жестокого убийства работает Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело по ст. "убийство".
Ранее сообщалось, что США нужен ещё год конфликта на Украине, и они пойдут на любые подлости.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.