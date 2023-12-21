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Из-за массового мора рыбы в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

0:56
Происшествия

Из-за массового мора рыбы в реках в Николаевском районе Хабаровского края правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ущерб от её гибели составил около 169 миллионов рублей.

Из-за массового мора рыбы в Хабаровском крае возбудили уголовное дело
Фото: МВД РФ

Согласно информации, мор рыбы случился в июле текущего года сразу в двух водоёмах: реки Большой Мырчан и озера Чля. Специалисты отобрали пробы воды и выяснили, что в ней превышены допустимые показатели химвеществ.

"По результатам исследования проб воды зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по цианидам, роданидам, марганцу, алюминию, цинку, меди, сульфатам", — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Ущерб от гибели рыбы составил около 169 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Загрязнение воды".

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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