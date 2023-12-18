В Антарктиде массово гибнут морские слоны

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В Антарктиде учёные отмечают массовую гибель морских слонов из-за птичьего гриппа. Сотни животных были обнаружены мёртвыми, а также наблюдается увеличение смертности морских котиков, чаек и бурых поморников. Экологи выражают опасение, что это может привести к одной из крупнейших экологических катастроф в наше время, сообщает argumenti.ru.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Сейчас начинается период миграции и сбора в группы для размножения антарктических пингвинов, что делает их особенно уязвимыми к инфекции из-за близкого контакта между собой. Многие виды обитают исключительно на этом ледяном континенте, и если они не окажутся устойчивыми к данному виду гриппа, мы можем столкнуться с гибелью целых колоний.

Последствия распространения высокопатогенного варианта птичьего гриппа H5N1 в этом регионе пока не известны, но оценивается, что текущая вспышка унесла жизни миллионов диких птиц.

Отметив ещё одну новость об экологии. На прошлой неделе учёные из экспедиции "Чистая Арктика — Восток-77" объявили свое намерение обратиться в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с жалобой о загрязнении Баренцева моря микропластиком. Анализ загрязнения пластиком на побережье Мурманской области позволил определить его происхождение. Микропластик происходит из пяти городов США, а также из Великобритании, Норвегии и Исландии. Частицы пластика достигают Баренцева моря под воздействием течения Гольфстрима.

Ученые полагают, что мусор специально выбрасывается в некоторых населённых пунктах, чтобы избежать расходов на его утилизацию, и теперь поток мусора создает новый, шестой по счету, пластиковый остров. Эта проблема серьёзна, поскольку микропластик попадает в рыбу и, таким образом, и в пищевую цепь, достигая человека.

Ученые единогласно заявляют, что пластик представляет опасность не только для здоровья человека, но и для всех видов, обитающих как на суше, так и в воде.