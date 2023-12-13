Молодой житель Дагестана свалился в шахту лифта, когда сделал попытку сходить туда в туалет, стоя на краю.
Как пишет Telegram-канал Mash Gor, инцидент произошёл в строящемся доме. Молодой человек приехал туда за компанию со своими приятелями-грузчиками, которые занимались транспортировкой мебели. Сам пострадавший мебель не носил, а просто сидел в автомобиле с другим приятелем, ожидая, когда грузчики закончат работу.
Спустя время молодой человек сообщил другу, что пошёл в туалет, оставив при этом телефон в машине.
Парня не было слишком долго, поэтому друзья отправились на его поиски. Найти молодого человека им удалось далеко не сразу, но когда они обнаружили своего друга, то пришли в ужас: он был без чувств на дне шахты лифта.
Сейчас пострадавший находится в больнице в коме, с многочисленными травмами.
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