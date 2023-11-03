В Нижнем Новгороде строитель погиб, упав в шахту лифта

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нижегородский СУ СК возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на строительном объекте.

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

По информации следственного ведомства, инцидент произошёл на улице Сеченова в Нижнем Новгороде. В это время строители формировали несущие конструкции здания будущего жилого комплекса.

"Рабочий бригады, находясь на одном из этажей строительного объекта, провалился в шахту лифта. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в СУ СК по региону.

Уточняется, что дело заведено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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