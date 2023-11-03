Нижегородский СУ СК возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на строительном объекте.
По информации следственного ведомства, инцидент произошёл на улице Сеченова в Нижнем Новгороде. В это время строители формировали несущие конструкции здания будущего жилого комплекса.
"Рабочий бригады, находясь на одном из этажей строительного объекта, провалился в шахту лифта. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что дело заведено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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