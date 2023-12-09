В Петербурге задержали гражданина США, обвиняемого в реабилитации нацизма

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Гражданин США Юрий Малев был задержан в отеле Санкт-Петербурга по обвинению в реабилитации нацизма.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как сообщает Telegram-канал "Baza" в преддверии Дня Победы 8 мая 2022 года он опубликовал провокационные фотографии в Сети, изображая труп с биркой в виде Георгиевской ленты с подписью "Как правильно носить Георгиевскую ленточку". Также было опубликовано изображение с оранжево-черной лентой и оскорбительной подписью в "Одноклассниках". Данные изображения вызвали негодование 86-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая обратилась в полицию.

По факту этих действий в отношении Малева было возбуждено уголовное дело по статье "реабилитация нацизма". Задержание произошло 8 декабря в отеле на Невском проспекте. У задержанного были изъяты телефон и компьютер.

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