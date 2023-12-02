Шарлоту вынесен приговор: Новый год певец встретит в СИЗО

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Самаре прошло заседание суда по избранию меры пресечения для певца Эдуарда Шарлота, который стал известен своими провокационными поступками. Следственный комитет Самарской области запросил арест молодого человека по обвинениям в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эдуард Шарлот привлекал внимание своими провокационными поступками, включая фейковые сообщения о смерти, сжигание паспорта, осквернение государственных символов, а также провокационные выходки в Санкт-Петербурге. Лига безопасного интернета обратила внимание на его действия, что привело к возбуждению уголовного дела, сообщает "Комсомольская Правда".

После возвращения в Россию в ноябре, Шарлот был задержан за нарушение общественного порядка. На суде он выразил раскаяние и заявил о влиянии со стороны лжецов. Тем не менее, его действия привлекли внимание следствия, из-за чего было возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде административного ареста на срок 1 месяц и 25 суток. Шарлот выразил желание сотрудничать и продолжать творческую деятельность даже под арестом. Его отец поручился за сына, высказав намерение перевести деньги на благотворительность.

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