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Шарлоту вынесен приговор: Новый год певец встретит в СИЗО

1:31
Шоу-бизнес

В Самаре прошло заседание суда по избранию меры пресечения для певца Эдуарда Шарлота, который стал известен своими провокационными поступками. Следственный комитет Самарской области запросил арест молодого человека по обвинениям в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.

Шарлоту вынесен приговор: Новый год певец встретит в СИЗО
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эдуард Шарлот привлекал внимание своими провокационными поступками, включая фейковые сообщения о смерти, сжигание паспорта, осквернение государственных символов, а также провокационные выходки в Санкт-Петербурге. Лига безопасного интернета обратила внимание на его действия, что привело к возбуждению уголовного дела, сообщает "Комсомольская Правда".

После возвращения в Россию в ноябре, Шарлот был задержан за нарушение общественного порядка. На суде он выразил раскаяние и заявил о влиянии со стороны лжецов. Тем не менее, его действия привлекли внимание следствия, из-за чего было возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде административного ареста на срок 1 месяц и 25 суток. Шарлот выразил желание сотрудничать и продолжать творческую деятельность даже под арестом. Его отец поручился за сына, высказав намерение перевести деньги на благотворительность.

Шарлота арестовали | Певец извинился и объяснил почему сжег паспорт РФ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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