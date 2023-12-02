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"Россия — нагрубил тебе с порога": Шарлоту избирают меру пресечения

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Шоу-бизнес

В Самаре проходит судебное заседание по делу певца Шарлот, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

"Россия — нагрубил тебе с порога": Шарлоту избирают меру пресечения
Фото: Нейросеть Шедеврум

Прокурор выразил опасения, что певец может попытаться снова покинуть страну, и просит арестовать его. Адвокат настаивает на домашнем аресте, утверждая, что после порвания российского паспорта и изъятия заграничного, у клиента нет возможности уехать.

"Россия — нагрубил тебе с порога, прошу прощения у русского народа…" — Шарлот прочитал своё стихотворение, вызывая недовольство председательствующей, которая попросила не устраивать цирк.

Шарлота арестовали | Певец извинился и объяснил почему сжег паспорт РФ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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