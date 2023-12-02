В Самаре проходит судебное заседание по делу певца Шарлот, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
Прокурор выразил опасения, что певец может попытаться снова покинуть страну, и просит арестовать его. Адвокат настаивает на домашнем аресте, утверждая, что после порвания российского паспорта и изъятия заграничного, у клиента нет возможности уехать.
"Россия — нагрубил тебе с порога, прошу прощения у русского народа…" — Шарлот прочитал своё стихотворение, вызывая недовольство председательствующей, которая попросила не устраивать цирк.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.