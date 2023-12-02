"Россия — нагрубил тебе с порога": Шарлоту избирают меру пресечения

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Самаре проходит судебное заседание по делу певца Шарлот, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Прокурор выразил опасения, что певец может попытаться снова покинуть страну, и просит арестовать его. Адвокат настаивает на домашнем аресте, утверждая, что после порвания российского паспорта и изъятия заграничного, у клиента нет возможности уехать.

"Россия — нагрубил тебе с порога, прошу прощения у русского народа…" — Шарлот прочитал своё стихотворение, вызывая недовольство председательствующей, которая попросила не устраивать цирк.

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