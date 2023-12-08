ЧП под Екатеринбургом: хозяйка сгоревшего приюта для животных попала в реанимацию

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Хозяйку приюта для животных в Шувакише под Екатеринбургом доставили в больницу. Ее муж отказался от госпитализации. Информацию об этом предоставили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. Текущее состояние пострадавшей Натальи Злобиной оценивается как удовлетворительное, и ей оказывается необходимая помощь.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.

Минздрав назвал информацию о нескольких пострадавших после чрезвычайного происшествия фейком, сообщает tagilcity.ru.

Напомним, что в результате пожара погибли 42 животных, включая кошек и собак, находившихся внутри здания. Те питомцы, что находились в вольерах снаружи, остались живыми. Известно, что огонь охватил площадь 150 квадратных метров здания.