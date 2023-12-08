ЧП под Екатеринбургом: хозяйка сгоревшего приюта для животных попала в реанимацию

Хозяйку приюта для животных в Шувакише под Екатеринбургом доставили в больницу. Ее муж отказался от госпитализации. Информацию об этом предоставили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. Текущее состояние пострадавшей Натальи Злобиной оценивается как удовлетворительное, и ей оказывается необходимая помощь.
Минздрав назвал информацию о нескольких пострадавших после чрезвычайного происшествия фейком, сообщает tagilcity.ru.
Напомним, что в результате пожара погибли 42 животных, включая кошек и собак, находившихся внутри здания. Те питомцы, что находились в вольерах снаружи, остались живыми. Известно, что огонь охватил площадь 150 квадратных метров здания.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.