Ранее судимый житель Саратова устроился работать учителем и обманом получил миллион рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предприимчивый житель Саратова смог незаконно получить один миллион рублей, подделав необходимые документы для того, чтобы устроиться работать учителем.

Фото: Комсомольская правда by Павел Мартинчик

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области, в 2021 году ранее судимый 31-летний житель региона получил работу учителя физики в сельской школе Барышского района в рамках программы "Земский учитель".

Для того, чтобы его приняли на работу, житель Саратова показал руководству школы "липовые" документы о высшем образовании, а также справку об отсутствии судимости. После этого администрация взяла его на работу. А от государства предприимчивый саратовец получил положенную в таких случаях выплату в 1 миллион рублей.

Полученные деньги "педагог" потратил на личные цели. Впоследствии стало ясно, что в послужном списке лже-учителя уже есть судимость по статье "Мошенничество".

Теперь "учитель" может лишиться свободы на срок до шести лет.