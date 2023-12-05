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Ранее судимый житель Саратова устроился работать учителем и обманом получил миллион рублей

1:04
Происшествия

Предприимчивый житель Саратова смог незаконно получить один миллион рублей, подделав необходимые документы для того, чтобы устроиться работать учителем.

Ранее судимый житель Саратова устроился работать учителем и обманом получил миллион рублей
Фото: Комсомольская правда by Павел Мартинчик

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области, в 2021 году ранее судимый 31-летний житель региона получил работу учителя физики в сельской школе Барышского района в рамках программы "Земский учитель".

Для того, чтобы его приняли на работу, житель Саратова показал руководству школы "липовые" документы о высшем образовании, а также справку об отсутствии судимости. После этого администрация взяла его на работу. А от государства предприимчивый саратовец получил положенную в таких случаях выплату в 1 миллион рублей.

Полученные деньги "педагог" потратил на личные цели. Впоследствии стало ясно, что в послужном списке лже-учителя уже есть судимость по статье "Мошенничество".

Теперь "учитель" может лишиться свободы на срок до шести лет.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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