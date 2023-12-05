Предприимчивый житель Саратова смог незаконно получить один миллион рублей, подделав необходимые документы для того, чтобы устроиться работать учителем.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области, в 2021 году ранее судимый 31-летний житель региона получил работу учителя физики в сельской школе Барышского района в рамках программы "Земский учитель".
Для того, чтобы его приняли на работу, житель Саратова показал руководству школы "липовые" документы о высшем образовании, а также справку об отсутствии судимости. После этого администрация взяла его на работу. А от государства предприимчивый саратовец получил положенную в таких случаях выплату в 1 миллион рублей.
Полученные деньги "педагог" потратил на личные цели. Впоследствии стало ясно, что в послужном списке лже-учителя уже есть судимость по статье "Мошенничество".
Теперь "учитель" может лишиться свободы на срок до шести лет.
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