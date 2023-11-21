Сотрудники СК РФ по Октябрьскому району города Саратова проводят доследственную проверку по факту сообщений о том, что 11-летнюю девочку высадили из маршрутки во время метели.
Поводом для таких действий стали проблемы с оплатой проезда банковской картой. Информацию о происшествии в своем Telegram-канале опубликовало региональное управление Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее издание "Версия-Саратов" сослалось на заявление матери школьницы, утверждавшей, что девочку высадили из маршрутного микроавтобуса №13. По её словам, оплата проезда была списана трижды.
С 2021 года в России действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Правовая норма действует в том числе и в случае безбилетного проезда.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.