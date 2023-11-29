В больнице Хакасии ФСБ выявила контрафактные медкостюмы на 22 млн рублей

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно сообщению пресс-службы УФСБ России по Хакасии, совместная проверка ФСБ и прокуратуры выявила партию контрафактных медицинских костюмов, которые не отвечают требованиям безопасности от COVID-19, в одной из больниц региона. Отмечается, что эти средства индивидуальной защиты были приобретены на бюджетные средства, выделенные в конце 2021 года в рамках национальной программы по борьбе с новым коронавирусом. Стоимость контрафактных товаров, поставленных компанией "РеалСервис", составила более 22 миллионов рублей.

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По информации пресс-службы УФСБ и прокуратуры Хакасии, уголовное дело возбуждено по факту поставки фальшивых медицинских костюмов в одну из больниц региона в рамках национальной программы по борьбе с COVID-19.

"Кроме того, по факту поставки в г. Пермь аналогичных недоброкачественных медицинских изделий на сумму 116,1 млн рублей в отношении одного из учредителей ООО "РеалСервис" в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК России", — сообщает пресс-служба.