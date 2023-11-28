В Дагестане неизвестные подожгли релейный шкаф

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане неизвестные подожгли железнодорожное оборудования. Инцидент произошел ночью с 26 на 27 ноября на станции Буйнакск.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Дежурный на железнодорожных путях заметил вспыхнувший релейный шкаф и немедленно сообщил об этом. Пожарные прибыли на место происшествия, ликвидировали возгорание, но оборудование было полностью уничтожено.

Благодаря быстрому реагированию экстренных служб, безопасность передвижения поездов и расписание сохранились в прежнем виде. В настоящее время проводится подсчет материальных убытков. На месте происшествия обнаружена почти пустая пластиковая канистра с бензином, сообщает newstracker.ru.

Полиция уже начала розыск диверсантов, и уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". За это преступление грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Однако возможно, что по результатам расследования обвинение будет переквалифицировано на более серьезную статью.