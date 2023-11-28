Житель Кургана убил младшего брата и сдался полиции

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кургане начнётся судебное разбирательство по делу местного жителя, который сообщил полиции о совершённом им убийстве своего младшего брата. По информации, опубликованной на сайте Управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области, 58-летнего мужчину задержали, после чего он был арестован.

Фото: Фото: ГСУ СК России

"По данным следствия, вечером 2 сентября текущего года мужчины совместно употребляли спиртное в одном из домов, расположенных в СНТ "Просвещенец", где они проживали", — говорится в сообщении.

После возникшего словесного конфликта, нападавший, используя нож, нанёс своеобразный удар по груди своего 56-летнего брата, оставшемуся на месте происшествия, который впоследствии скончался. После совершения преступления злоумышленник добровольно сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Предварительное следствие завершено, и вскоре уголовное дело будет рассмотрено в суде.