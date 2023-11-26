Украинский беспилотник залетел в квартиру жителя Тулы

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из украинских беспилотников потерял управление и столкнулся с жилым многоквартирным домом в Туле, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин. По его утверждению, ночью в Тульской области средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных аппарата.

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"Один из них, утратив управление, столкнулся с жилым многоквартирным домом в Туле. Серьезных повреждений не произошло; повреждено стекло в трех квартирах. Один из жильцов дома получил легкое резанное ранение", — говорится в заявлении губернатора.

Пострадавшему была предоставлена медицинская помощь, и в ближайшее время планируется провести работы по замене поврежденных окон в пострадавших квартирах, сообщает RT.

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