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В Петербурге адвокат обнял полковника полиции и передал ему от ФСБ взятку в сумме 8 миллионов рублей

1:25
Происшествия

В Петербурге полковник начальник отдела Главного следственного управления ГУ МВД Игорь Шиховцов был задержан оперативниками ФСБ при получении взятки в размере восьми миллионов рублей. В его отделе уже длительное время находится уголовное дело в отношении бывшего директора комбината социального питания Щучкина по факту растраты 25 миллионов рублей, сообщает "Фонтанка".

В Петербурге адвокат обнял полковника полиции и передал ему от ФСБ взятку в сумме 8 миллионов рублей
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Одному из фигурантов дела было предложено заплатить большую сумму ради его же спокойного будущего. Сумма взятки постепенно увеличивалась до 15 миллионов, включая оплату посредникам. Однако бизнесмен не согласился с такой суммой и обратился за помощью в ФСБ.

В пятницу 24 ноября сотрудники ФСБ сначала задержали посредника, который согласился передать отмеченные деньги следующему звену — адвокату Олегу Косатенко. Он ранее работал заместителем отдела в том же ГСУ и является старым знакомым Шиховцова.

Адвокат отказаться от сотрудничества с ФСБ не смог и принял ультиматум. Косатенко был вынужден согласиться и получить взятку. Надев микрофон, навестил полковника Шиховцова, затем крепко заключил в объятиях, таким образом передав взятку. Сразу же после этого полковник был задержан.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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