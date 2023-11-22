В Петербурге мать напала на учительницу из-за тройки в аттестате дочери

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Петербурге произошёл инцидент в одной из школ, где женщина устроила скандал и вступила в перепалку с учительницей своей дочери. Этот конфликт случился во время летних каникул. Причиной стала тройка в аттестате ученика.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Родительница узнала о единственной неудовлетворительной оценке во время церемонии награждения и решила выяснить отношения с педагогом. Когда учительницу попытались спрятать в другом кабинете, недовольная мать проявила агрессию и ногой пробила дыру в двери.

Как сообщает "Фонтанка", на следующий день после инцидента женщина явилась в школу, где произошёл наезд на педагога. Поначалу она облила педагога водой, а затем нанесла несколько ударов 66-летней женщине. Потом родительница обсыпала педагога солью. Женщина попыталась спрятаться за дверью, но мать ребёнка не останавливалась.

По словам самой женщины из Петербурга, она утверждает, что учительница напала на неё первой. Она также объяснила, что при себе имела соль и воду, так как только что вернулась из магазина. В своих социальных медиа профилях, она позиционирует себя как таролог.