Жительница Петербурга донесла на водителя такси, который во время поездки высказал своё мнение про СВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Петербурга сочла своим долгом донести на таксиста, который поделился с ней своей точкой зрения по поводу спецоперации на Украине, пока они ехали к месту назначения.

Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.

Как пишет "Фонтанка", неделю назад женщина ехала на такси от Московского вокзала. В ходе поездки таксист поделился с пассажиркой своим мнением относительно спецоперации.

Однако точка зрения женщины на СВО отличалась от той, которую изложил водитель. Пассажирка увидела признаки "дискредитации" ВС РФ в том, что говорил таксист. Петербурженка почувствовала, что водитель жалеет украинских бойцов и пришла к выводу, что имеет дело с возможным террористом.

Женщина после поездки посчитала своим долгом заявить на разговорчивого таксиста в полицию, сделав это через интернет.