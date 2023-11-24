Девушка-подросток выпрыгнула из окна, чтобы прогуляться по Петербургу

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушка-подросток из Китая решила выбраться из окна, чтобы прогуляться по Петербургу, но неудачно приземлилась, получив перелом ноги.

Фото: Openverse by adecker31 is licensed under CC BY-SA 2.0.

17-летняя девушка поссорилась с матерью, у которой она остановилась после приезда от отца из Китая. Мать не согласилась отпустить её на улицу и отобрала ключи.

Девушка настояла на своём и решила покинуть помещение через окно. Несмотря на возражения матери и лишение ключей, она нарушила правила безопасности, чтобы провести вечер в городе, но, увы, заплатила за это переломом ноги, сообщает Петербург2.