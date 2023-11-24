Под Ростовом задержали троих похитителей 16-летней жительницы Орловской области

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Троих мужчин, похитивших в Орловской области 16-летнюю девушку, задержали под Ростовом. Об этом доложили в пресс-службе орловского УМВД и СУСК РФ по региону.

Фото: "Полиция, Москва - Police, Moscow 56" by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней жительницы Новосильского района области по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", — сказано в Telegram-канале ведомства.

В СУСК рассказали, что похитителями стали трое жителей Краснодарского края, которые 21 ноября 2023 года похитили 16-летнюю жительницу села Новосильского района Орловской области, которую против её воли усадили в машину и увезли за пределы региона.

Мать пропавшей девушки обратилась в полицию. Искать похитителей, находившихся за рулём "Лады Гранта" с ростовскими номерами, помогали специалисты управления уголовного розыска областного УМВД. Указанное авто было остановлено в населённом пункте город Каменск-Шахтинский Ростовской области сотрудниками ГИБДД.

Похищенная девушка уже отправлена к родителям, на преступников заведено уголовное дело.