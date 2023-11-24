В Орловской области трое мужчин похитили школьницу и увезти в Краснодарский край

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

16-летняя школьница была похищена тремя мужчинами в Орловской области. Её пытались увезти в Краснодарский край. Инцидент произошёл 21 ноября в селе Заречье, когда подростка посадили на заднее сиденье автомобиля.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Полиция смогла задержать подозреваемых в Ростовской области около двух часов ночи. Один из мужчин уже имел судимость за похищение. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что СК России расследует жестокое убийство 12-летнего мальчика под Красноярском.