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Гендиректор "России сегодня" Киселёв считает, что ВСУ ударили по российским журналистам "от бессилия"

1:01
Происшествия

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв высказался по поводу удара, нанесённого украинскими войсками по группе российских журналистов.

Гендиректор "России сегодня" Киселёв считает, что ВСУ ударили по российским журналистам "от бессилия"
Фото: wikimedia.org by БелТА is licensed under CC BY 3.0.

Киселёв уверен, что таким образом Киев мстит российской прессе, потому что больше ничего не может сделать в текущей ситуации.

"Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" — сказал Киселёв в разговоре с РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов при помощи беспилотника, оснащённого осколочным боеприпасом.

Пострадавшие журналисты занимались подготовкой материала касательно обстрелов ВСУ в Запорожской области. Ранен был один из представителей СМИ — корреспондент "России-24" Борис Максудов, которому уже оказана необходимая медпомощь. На данный момент жизни журналиста ничего не угрожает.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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