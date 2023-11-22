Гендиректор "России сегодня" Киселёв считает, что ВСУ ударили по российским журналистам "от бессилия"

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв высказался по поводу удара, нанесённого украинскими войсками по группе российских журналистов.

Фото: wikimedia.org by БелТА is licensed under CC BY 3.0.

Киселёв уверен, что таким образом Киев мстит российской прессе, потому что больше ничего не может сделать в текущей ситуации.

"Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" — сказал Киселёв в разговоре с РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов при помощи беспилотника, оснащённого осколочным боеприпасом.

Пострадавшие журналисты занимались подготовкой материала касательно обстрелов ВСУ в Запорожской области. Ранен был один из представителей СМИ — корреспондент "России-24" Борис Максудов, которому уже оказана необходимая медпомощь. На данный момент жизни журналиста ничего не угрожает.