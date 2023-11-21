Дагестанские полицейские ищут пострадавших от рук 25-летней жительницы Кабардино-Балкарии.
По информации регионального МВД, женщина заводила аккаунты во всевозможных соцсетях и мессенджерах, вычисляла активных пользователей разных сообществ и начинала с ними общение.
Доверительная беседа с каждым новым знакомым сводилась к предложению посодействовать в оформлении той или иной соцвыплаты. За услугу "виртуальная помощница" просила определённую сумму денег.
Чтобы у собеседника не осталось сомнений по поводу порядочности новой приятельницы, женщина показывала снимки и документы своих клиентов, довольных результатом сотрудничества.
"На деле, как оказалось, деньги она просто присваивала. На данный момент известна информация о 40 жителях Дагестана", — сообщили в МВД по региону.
Правоохранители завели на жительницу Кабардино-Балкарии дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.