40 дагестанцев стали жертвами мошенницы из Кабардино-Балкарии

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дагестанские полицейские ищут пострадавших от рук 25-летней жительницы Кабардино-Балкарии.

Фото: https://samaragis.ru/v-samarskoj-oblasti-rassledujut-ubijstvo-dvuh-zhenshhin/; unsplash.com

По информации регионального МВД, женщина заводила аккаунты во всевозможных соцсетях и мессенджерах, вычисляла активных пользователей разных сообществ и начинала с ними общение.

Доверительная беседа с каждым новым знакомым сводилась к предложению посодействовать в оформлении той или иной соцвыплаты. За услугу "виртуальная помощница" просила определённую сумму денег.

Чтобы у собеседника не осталось сомнений по поводу порядочности новой приятельницы, женщина показывала снимки и документы своих клиентов, довольных результатом сотрудничества.

"На деле, как оказалось, деньги она просто присваивала. На данный момент известна информация о 40 жителях Дагестана", — сообщили в МВД по региону.

Правоохранители завели на жительницу Кабардино-Балкарии дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).