Жителя Санкт-Петербурга подозревают в нападении на учительницу музыки. По сведениям портала 78. ru, инцидент произошёл на Яхтенной улице, где 16-летний подросток, вооружённый пневматическим оружием, открыл стрельбу по женщине, когда она проходила мимо группы молодых людей. В один момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.
Медики прибыли на место происшествия и оказали первую помощь пострадавшей. Подозреваемый и его приятели в это время уже разбежались.
Несколько дней спустя полиция задержала подозреваемого у него дома. У него изъяли пневматическую винтовку, но после допроса он был отпущен под подписку о невыезде. Расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что в Ярославле расправившийся с детьми мужчина вышел на свободу за участие в СВО.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.