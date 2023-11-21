В Петербурге 16-летний школьник выстрелил в учительницу музыки

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в нападении на учительницу музыки. По сведениям портала 78. ru, инцидент произошёл на Яхтенной улице, где 16-летний подросток, вооружённый пневматическим оружием, открыл стрельбу по женщине, когда она проходила мимо группы молодых людей. В один момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.

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Медики прибыли на место происшествия и оказали первую помощь пострадавшей. Подозреваемый и его приятели в это время уже разбежались.

Несколько дней спустя полиция задержала подозреваемого у него дома. У него изъяли пневматическую винтовку, но после допроса он был отпущен под подписку о невыезде. Расследование инцидента продолжается.

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