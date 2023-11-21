В Ярославле расправившийся с детьми мужчина вышел на свободу за участие в СВО

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В Ярославле вернулся на свободу Николай Оглобляк, ранее приговорённый к 20 годам лишения свободы за участие в расправе над детьми сатанистской банды. Мужчина, который должен был отбывать наказание до 2030 года, получил помилование благодаря участию в специальной военной операции (СВО). Отец Оглобляка поделился этой информацией с изданием 76.ru.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам мужчины, его 33-летний сын пробыл полгода в подразделении "Шторм Z" и получил свободу после этого. Во время СВО Оглобляк получил серьёзное ранение, которое привело к его инвалидности. Однако, несмотря на эту травму, он всё ещё может передвигаться, хотя в зоне СВО его, вероятно, вновь не возьмут, пояснил отец убийцы.

В настоящее время Оглобляк, который получил помилование, проживает вместе с матерью в Дзержинском районе города.

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