В центре Москвы под рестораном рабочие нашли останки более десяти человек

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время проведения работ по демонтажу подземных коммуникаций на Сетуньском проезде в центре Москвы обнаружены останки более десяти человек. Эксперты предварительно оценили давность смерти этих людей в 20-30 лет. Возможно, это связано с событиями 90-х годов.

Фото: openverse by ikhou is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает Telegram-канал Baza, останки найдены на глубине 3,5 метра рядом с местом, где ранее располагался ресторан "Гранатовый сад". Работы по демонтажу колодца привели к этому неожиданному открытию. Две челюсти, десять черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и множество других костей обнаружили рабочие.

Пока неизвестно, кому принадлежат эти останки. Они отправлены на экспертизу, и следователи уже начали проверку данного инцидента.