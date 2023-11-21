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В центре Москвы под рестораном рабочие нашли останки более десяти человек

0:52
Происшествия

Во время проведения работ по демонтажу подземных коммуникаций на Сетуньском проезде в центре Москвы обнаружены останки более десяти человек. Эксперты предварительно оценили давность смерти этих людей в 20-30 лет. Возможно, это связано с событиями 90-х годов.

В центре Москвы под рестораном рабочие нашли останки более десяти человек
Фото: openverse by ikhou is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает Telegram-канал Baza, останки найдены на глубине 3,5 метра рядом с местом, где ранее располагался ресторан "Гранатовый сад". Работы по демонтажу колодца привели к этому неожиданному открытию. Две челюсти, десять черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и множество других костей обнаружили рабочие.

Пока неизвестно, кому принадлежат эти останки. Они отправлены на экспертизу, и следователи уже начали проверку данного инцидента.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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