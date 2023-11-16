В Москве на работника в шахте упала кабина лифта

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове Москвы произошло чрезвычайное происшествие — кабина лифта упала на лифтёра, который находился в шахте. Информацию об этом предоставил источник для Телеканала "360".

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Сотрудник городского хозяйства находился в шахте лифта, когда на него обрушилась кабина. По уточнённым данным, лифтёр был в одиночестве и занимался ремонтом оборудования. В результате инцидента мужчина оказался зажатым под кабиной и находится в тяжёлом состоянии.

На место происшествия были вызваны скорая помощь и экстренные службы города. Пока не поступило официальной информации о случившемся.

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