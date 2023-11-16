На улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове Москвы произошло чрезвычайное происшествие — кабина лифта упала на лифтёра, который находился в шахте. Информацию об этом предоставил источник для Телеканала "360".
Сотрудник городского хозяйства находился в шахте лифта, когда на него обрушилась кабина. По уточнённым данным, лифтёр был в одиночестве и занимался ремонтом оборудования. В результате инцидента мужчина оказался зажатым под кабиной и находится в тяжёлом состоянии.
На место происшествия были вызваны скорая помощь и экстренные службы города. Пока не поступило официальной информации о случившемся.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.