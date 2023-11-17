На руднике в Забайкальском крае обнаружили тело второго горняка

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После обрушения на одном из горизонтов в шахте Забайкальского края на поверхность подняли тело второго погибшего горняка, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Ранее стало известно о том, что под завалами оставались два человека, один из них скончался.

"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность", — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

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