На руднике в Забайкальском крае обнаружили тело второго горняка

После обрушения на одном из горизонтов в шахте Забайкальского края на поверхность подняли тело второго погибшего горняка, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.
Ранее стало известно о том, что под завалами оставались два человека, один из них скончался.
"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность", — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы.
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