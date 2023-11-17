Из-под завала на шахте Забайкалья подняли на поверхность тело одного человека

0:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-под завалов горной породы в шахте Забайкальского края подняли на поверхность тело одного человека, сообщили в МЧС.

Фото: мчс по Кемеровской области

Известно, что обрушение на одном из горизонтов произошло в четыре часа утра по московскому времени.

На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что из-за ЧП под завалами могли оставаться два человека.

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