Из-под завалов горной породы в шахте Забайкальского края подняли на поверхность тело одного человека, сообщили в МЧС.
Известно, что обрушение на одном из горизонтов произошло в четыре часа утра по московскому времени.
На месте работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что из-за ЧП под завалами могли оставаться два человека.
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