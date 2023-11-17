МЧС: в Забайкальском крае произошло обрушение на руднике

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло частичное обрушение на горизонте. Под завалами могут оставаться люди, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: openverse by alarch is licensed under "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации, обрушилась горная порода. По предварительным данным, под землёй могут оставаться два человека.

"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — говорится в заявлении.

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