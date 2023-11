Your browser does not support the audio element.

На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло частичное обрушение на горизонте. Под завалами могут оставаться люди, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: openverse by alarch is licensed under "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.