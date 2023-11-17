На руднике в Балейском районе Забайкальского края произошло частичное обрушение на горизонте. Под завалами могут оставаться люди, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Согласно информации, обрушилась горная порода. По предварительным данным, под землёй могут оставаться два человека.
"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека", — говорится в заявлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.