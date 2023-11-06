В Забайкалье шахтёр погиб, упав с высоты

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственные органы Забайкалья выясняют обстоятельства несчастного случая, который произошёл в селе Бутунтай Александрово-Заводского района.

Фото: СК РФ

По информации регионального СУ СК, 35-летний сотрудник горнопромышленной компании занимался ремонтными работами в одном из стволов шахты. Отмечается, что трудился мужчина без страховочного троса. В какой-то момент он сорвался и упал с высоты 16-18 метров. Полученные травмы оказались для рабочего смертельными.

"По данному факту следователи Борзинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сообщили в ведомстве.

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