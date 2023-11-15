В Екатеринбурге подростки облили бензином своего друга и подожгли

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

13-летний житель Свердловской области получил ожоги 50% тела во время прогулки с друзьями.

Фото: flickr. com

Инцидент произошел в Екатеринбурге еще в августе. Об этом пишет URA. ru.

Школьник каждый день проводил время вместе с двумя 16-летними товарищами. В тот злополучный вечер ребята собирались покататься на мотобайке одного из старших ребят, предварительно купив 5-литровую бутылку бензина.

Когда 13-летний мальчик держал открытый сосуд с легковоспламеняющейся жидкостью в руках, двое друзей толкнули его. Бензин выплеснулся и оказался на одежде ребёнка. Тогда один из товарищей попросту поджёг школьника при помощи зажигалки.

"Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи", — цитирует издание маму пострадавшего мальчика.

За жизнь маленького пациента с ожогами 50% тела боролись медики городской больницы. В лечебном учреждении мальчик провёл больше двух месяцев. Ему пришлось заново учиться ходить.

Уточняется, что правоохранители не увидели в этой истории даже намёка на умышленное причинение телесных повреждений ребёнку.

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