13-летний житель Свердловской области получил ожоги 50% тела во время прогулки с друзьями.
Инцидент произошел в Екатеринбурге еще в августе. Об этом пишет URA. ru.
Школьник каждый день проводил время вместе с двумя 16-летними товарищами. В тот злополучный вечер ребята собирались покататься на мотобайке одного из старших ребят, предварительно купив 5-литровую бутылку бензина.
Когда 13-летний мальчик держал открытый сосуд с легковоспламеняющейся жидкостью в руках, двое друзей толкнули его. Бензин выплеснулся и оказался на одежде ребёнка. Тогда один из товарищей попросту поджёг школьника при помощи зажигалки.
"Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи", — цитирует издание маму пострадавшего мальчика.
За жизнь маленького пациента с ожогами 50% тела боролись медики городской больницы. В лечебном учреждении мальчик провёл больше двух месяцев. Ему пришлось заново учиться ходить.
Уточняется, что правоохранители не увидели в этой истории даже намёка на умышленное причинение телесных повреждений ребёнку.
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