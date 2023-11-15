В Приморье россиянка, сжёгшая младенца, ранее была лишена родительских прав

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Приморья, родившая дома и избавившаяся от младенца, ведёт асоциальный образ жизни. Ранее её лишали родительских прав в отношении двоих своих детей. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

"Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Лишена родительских прав на двоих детей 2008 и 2011 годов рождения", — сказал собеседник агентства.

Прокуратура Приморья ранее сообщила о жителях посёлка Оленевод, обратившихся в полицию после того, как их соседка, родившая дома ребёнка, утверждала, что "новорождённый исчез". Она не проходила медицинский осмотр, родила дома и избавилась от малыша. По словам источника, селянка заявила, что "сожгла младенца в печке". В результате этого случая возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

При обследовании дома не было обнаружено "никаких следов, свидетельствующих о рождении ребёнка". Женщина пояснила, что роды были преждевременными, произошли на пятом месяце, и поэтому она "избавилась от плода", сообщало ведомство.

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