В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморском крае жительница родила ребёнка дома и избавилась от младенца. Об этом сообщает прокуратура региона в своём Telegram-канале.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Жители приморского поселка Оленевод обратились в полицию, сообщив, что "их соотечественница самостоятельно родила ребёнка в домашних условиях, и новорождённый исчез".

"Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась", — говорится в сообщении.

Источник, ознакомленный с ситуацией, сообщил РИА Новости, что селянка рассказала, будто "сожгла младенца в печке".

Правоохранители провели осмотр дома, но не обнаружили ребёнка. Прокуратура взяла под контроль ход оперативно-следственных мероприятий, утверждает надзорное ведомство.

Впоследствии СУ СК РФ по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребёнка". Отмечается, что при обследовании дома "никаких следов, свидетельствующих о рождении ребёнка, выявлено не было".

"Предполагаемая мать… пояснила, что у неё произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода", — говорится в релизе.

Прокурор Надеждинского района Алексей Малышев выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

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