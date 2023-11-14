Соседи рассказали, что часто жаловались на шум от компании убитой 14-летней девушки в Екатеринбурге

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девочка, которую нашли убитой вместе с матерью в Екатеринбурге, часто приглашала толпу друзей к себе в подъезд. На подростков поступали жалобы из-за мусора и шума. Об этом сообщили соседи погибшей.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Ранее Следственный комитет России в регионе проинформировал об обнаружении тел 14-летней девочки и 62-летней женщины в ночь на вторник в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге. В связи с этим произошло возбуждение уголовного дела по факту убийства двух человек. Подозреваемым в произошедшем был задержан 16-летний молодой человек.

"Услышали, что шум, кто-то стучит в дверь, но мы не придали значения, потому что у нас хорошая слышимость, потому что здесь часто кто собирается. Уже ближе к часу часу ночи мы проснулись из-за того, что было слишком много шума, было слишком много голосов. Видимо, приехали правоохранительные органы и вскрывали дверь", — сказала жительница соседней квартиры в беседе с РИА Новости.

По её словам, девочка часто собиралась в подъезде со своими друзьями, и каждый раз в компании насчитывалось около семи человек. Соседка подчеркнула, что эта группа молодых людей привлекала внимание из-за шума и, кроме того, из-за курения и оставленного мусора.

По информации от портала Е1. ru, подросток, предположительно, убил свою девушку из-за ревности к её брату. Затем он дождался матери девочки и нанёс ей несколько ножевых ударов.

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