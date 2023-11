Школьник из Екатеринбурга убил свою девушку из-за ревности к старшему брату. Подросток, который называл себя "крашем" в социальных сетях, не смог вынести того, что его подруга обращает внимание на его родственника.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.