В Екатеринбурге школьник убил свою подругу, заподозрив её в измене, а затем зарезал мать девушки

Школьник из Екатеринбурга убил свою девушку из-за ревности к старшему брату. Подросток, который называл себя "крашем" в социальных сетях, не смог вынести того, что его подруга обращает внимание на его родственника.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Согласно Telegram-каналу Shot, 16-летний школьник напал на восьмиклассницу в её квартире, нанеся три удара ножом в спину и шею. Затем он провёл час рядом с телом своей возлюбленной, дожидаясь прихода её 62-летней матери, которая воспитывала дочь в одиночку. После этого он убил женщину, взял её банковскую карту и отправился гулять с другом.

Подросток, называвший себя "крашем", признался следователям, что подозревал измену своей 14-летней подруги со своим 26-летним братом. Последний в итоге сдал младшего брата полиции, который уже дал признательные показания. Школьнику грозит до десяти лет лишения свободы за совершенные двойные убийства.

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