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Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, выходя из супермаркета

1:10
Происшествия

Жительница Екатеринбурга получила травму спины на выходе из супермаркета в Чкаловском районе города.

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, выходя из супермаркета
Фото: openverse.org by Митрохина Марина is licensed under CC BY-SA 4.0

Падение произошло 3 ноября возле продуктового магазина на Санаторной улице, о чём сообщил сын пострадавшей женщины корреспонденту издания E1.ru.

"Выходила из магазина, снег был подтаявший. Поскользнулась, упала и скатилась вниз. Подняться помогли прохожие", — рассказал мужчина.

После этого женщине сделали рентген в травмпункте, однако врачи, невнимательно рассмотревшие снимок, не увидели в травмированной области ничего серьёзного и отправили пациентку домой.

Однако боли в спине у женщины не проходили, и она снова пошла к врачам. На этот раз ей сделали ТК, диагностировав таким образом переломы трёх позвонков.

Сын пострадавшей добавил, что со слов местных продавцов, на крыльце магазина из-за неочищенных от снега и льда ступенек много раз уже падали люди. Однако после произошедшего владельцы магазина начали посыпать солью злополучные ступеньки.

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В Екатеринбурге женщину чуть не убило глыбой льда, упавшей с крыши
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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