Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Чиханчина
Продюсер Цыганов: Пугачёва не вернётся в РФ, ведь Shaman уже "нажал на красную кнопку"
В Мексике обнаружили посвящённый змеиному божеству майя храм
Пентагон пожаловался на истощение арсеналов из-за Украины и Израиля
Подписчики Яны Кошкиной озадачены ее снимками без обручального кольца после свадьбы
Решать судьбу Украины будут без неё: спрашивать Киев Запад не собирается
Rockstar официально объявила о выходе GTA 6 в декабре
Генерал ВСУ Кривонос отметил, что своим новым указом Зеленский дал пощёчину Залужному
В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина: "Пока что работает удалённо"

Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь

1:51
Происшествия

Пару молодожёнов выгнали из отеля Hyatt Regency в Екатеринбурге, не позволив им провести там свою первую брачную ночь.

Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Фото: openverse.org by Jeremy Wong is licensed under CC0 1.0.

Счастливые новобрачные после окончания банкета приехали заселяться с заранее забронированный и оплаченный номер пятизвездочного отеля на улице Бориса Ельцина.

Однако у пары на оказалось с собой паспортов, из-за чего администраторы отказались их заселить. Фото документов, которые новобрачные предъявили сотрудникам отеля, последних не устроили, они жаждали увидеть исключительно оригиналы.

На уговоры пары администраторы не поддались, вызвав охрану.

"Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: "Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта. Мы просто очень устали и хотим пойти спать". Но увы и ах, слушать работники отеля не научились!" — рассказала расстроенная невеста изданию E1.RU.

Девушка призналась, что они были с женихом не слишком трезвыми, заметив, что выпить на собственной свадьбе — это нормально. Невеста признала, что разговор с сотрудниками отеля шёл на повышенных тонах, однако заверила, что они "ничего не крушили, не ломали и не били".

Сотрудники отеля не смогли самостоятельно уговорить пару покинуть их заведение, поэтому вызвали Росгвардию на подмогу. Невеста добавила, что прибывшие росгвардейцы просто вежливо попросили их уйти из отеля. Деньги за номер молодожёнам вернули, однако извинения за испорченный отдых так и не принесли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Свадьба за 900 тысяч VS отмененная свадьба // Четыре свадьбы
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины Рустем Сафронов ВСУ не справляются с широким наступлением России от Артёмовска до Марьинки Любовь Степушова Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
Эксперт: "Чтобы легко просыпаться по утрам, не ешьте на ночь продукты с сахаром"
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке
Риттер: Зеленскому послали сигнал о необходимости остановить наступление
Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине
В Англии арестовали группу мужчин за кражу золотого унитаза
Забрать деньги американцев: как Россия может ответить Западу на конфискацию активов
В Подмосковье обезврежен мужчина, напавший на прохожих с холодным оружием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников