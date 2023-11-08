Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пару молодожёнов выгнали из отеля Hyatt Regency в Екатеринбурге, не позволив им провести там свою первую брачную ночь.

Фото: openverse.org by Jeremy Wong is licensed under CC0 1.0.

Счастливые новобрачные после окончания банкета приехали заселяться с заранее забронированный и оплаченный номер пятизвездочного отеля на улице Бориса Ельцина.

Однако у пары на оказалось с собой паспортов, из-за чего администраторы отказались их заселить. Фото документов, которые новобрачные предъявили сотрудникам отеля, последних не устроили, они жаждали увидеть исключительно оригиналы.

На уговоры пары администраторы не поддались, вызвав охрану.

"Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: "Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта. Мы просто очень устали и хотим пойти спать". Но увы и ах, слушать работники отеля не научились!" — рассказала расстроенная невеста изданию E1.RU.

Девушка призналась, что они были с женихом не слишком трезвыми, заметив, что выпить на собственной свадьбе — это нормально. Невеста признала, что разговор с сотрудниками отеля шёл на повышенных тонах, однако заверила, что они "ничего не крушили, не ломали и не били".

Сотрудники отеля не смогли самостоятельно уговорить пару покинуть их заведение, поэтому вызвали Росгвардию на подмогу. Невеста добавила, что прибывшие росгвардейцы просто вежливо попросили их уйти из отеля. Деньги за номер молодожёнам вернули, однако извинения за испорченный отдых так и не принесли.

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