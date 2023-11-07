В ходе урока физкультуры в Екатеринбурге одна из учениц получила травму. Инцидент произошел 7 ноября в школе №35, на улице Июльской. На место сразу была вызвана скорая помощь.
Мама девочки также была приглашена в школу и вместе с дочерью отправилась в больницу. Директор школы сообщила, что ученице потребовалась помощь специалистов.
По словам директора, травма произошла, когда девочка столкнулась с мальчиком во время игры в мяч. Она случайно упала на ягодицы. Сразу же на место пришли медики скорой помощи и мама ребенка, сообщает tagilcity.ru.
Первоначально подозревали ушиб, но не исключается травма копчика. Девочку госпитализировали, и она остается под наблюдением специалистов.
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