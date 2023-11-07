В Екатеринбурге госпитализировали девочку после урока физкультуры

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе урока физкультуры в Екатеринбурге одна из учениц получила травму. Инцидент произошел 7 ноября в школе №35, на улице Июльской. На место сразу была вызвана скорая помощь.

Фото: Openverse by ArtVasPhotos29 is licensed under CC BY-SA 2.0

Мама девочки также была приглашена в школу и вместе с дочерью отправилась в больницу. Директор школы сообщила, что ученице потребовалась помощь специалистов.

По словам директора, травма произошла, когда девочка столкнулась с мальчиком во время игры в мяч. Она случайно упала на ягодицы. Сразу же на место пришли медики скорой помощи и мама ребенка, сообщает tagilcity.ru.

Первоначально подозревали ушиб, но не исключается травма копчика. Девочку госпитализировали, и она остается под наблюдением специалистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Специалисты рассказали, что делать, если школьник получил травму на уроке физкультуры