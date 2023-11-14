12-летняя девочка рассказала о попытке её изнасилования во время выступления Стаса Костюшкина в Москве

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

12-летняя девочка заявила о попытке изнасилования во время выступления Стаса Костюшкина в московском ТРЦ "Европейский". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам школьницы, происшествие случилось в рамках концерта, посвящённого дню рождения "Европейского", где выступили такие артисты, как Анна Седакова, Zivert, "Блестящие", "На-На" и другие. Когда Костюшкин появился на сцене, к девочке подкрался неизвестный, силой удержал её у металлического ограждения и попытался залезть под юбку. Пострадавшая не смогла разглядеть его лицо, но запомнила многоцветную куртку.

Девочке удалось с трудом освободиться и выбраться из толпы. Затем она немедленно связалась с матерью, которая отвезла её в полицию для подачи заявления.

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