В Уфе забеременевшая школьница обвинила 22-летнего парня в изнасиловании

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Уфе задержан 22-летний местный житель, который совершил насилие над 15-летней подругой младшего брата. Девушка приехала в Уфу из деревни Архангельской области для занятий с репетитором по русскому языку и снимала квартиру. В свободное время она играла в онлайн-игру, где познакомилась с парнем своего возраста. Впоследствии он пригласил её в гости.

Фото: мвд.рф

Дома у интернет-друга школьница узнала о его старшем брате. Молодые люди начали общаться и гулять, а в один из вечеров юноша её изнасиловал. Через месяц случай повторился, пишет Telegram-каналом Mash Batash.

Молодая девушка-подросток решила сохранить в секрете случившееся и не сообщать никому о произошедшем. Заметив, что она часто общается с одним парнем, мать уфимца предложила девушке переехать к ним на некоторое время. Однако вскоре в семье стало известно о случившемся изнасиловании. Женщина потребовала от девушки подписать расписку о согласии на интимную связь. Но школьница отказалась от этого требования. Через неделю она узнала, что она беременна.

Месяц спустя девушка решила написать заявление в полицию о произошедшем.

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