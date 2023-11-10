Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач перечислила продукты, которые быстро поднимут настроение
Россиянка похитила миллионы рублей на заказах из IKEA через Турцию и Казахстан
Оскар Кучера обматерил Прохора Шаляпина на съемках шоу "Новые звезды в Африке"
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: всё натовское оружие, полученное Киевом, продемонстрировало свою несостоятельность
Подсчитана астрономическая потребность ВСУ в боеприпасах
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой поделился редкими фото с их пятилетней дочерью
Решетников: рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне трёх процентов
Киркоров вспомнил историю молодости, когда на него "наезжали" бандиты
Эксперт указал на причину дефицита рабочей силы в РФ

В Магадане малыш едва не замерз насмерть в машине, если бы не полицейские

1:05
Происшествия

Сотрудники полиции Магадана спасли от верной смерти маленького мальчика, которого мать оставила на 20-градусном морозе в закрытой машине. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Магадане малыш едва не замерз насмерть в машине, если бы не полицейские
Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Двигатель машины был выключен, ребенок лежал на сиденье без верхней одежды и громко плакал. В полицию обратился неравнодушный местный житель, который услышал странные звуки.

Полицейские вызвали скорую помощь, после чего аккуратно разбили стекло, открыли дверь и согревали ребенка в патрульном автомобиле до прибытия медиков. Сейчас мальчик, которому нет еще и двух лет, находится в больнице.

В скором времени удалось найти и мать. Женщина приехала в Магадан с целью поисков работы. С полицией она беседовать отказалась, действий своих никак не объяснила. Сейчас по делу проводится проверка. Жителя города, который услышал детский плач из запертой машины, УМВД России по Магаданской области обещает поощрить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Запад приступил к реализации плана "Б" по раскачке России Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Эксперт указал на причину дефицита рабочей силы в РФ
Блестящая и тонкая ткань: 6 распространённых ошибок, которые допускают женщины при выборе леггинсов
Делегация РФ в СПЧ ООН встревожена травлей русских в Канаде
В Госдуме осудили массовый отказ частных клиник от абортов
Певец Влад Соколовский признался, что попал на кастинг "Фабрики звезд" по блату
Врач развенчала миф о кокосовой воде
Онколог Бредер: необъяснимый кожный зуд может говорить о раке поджелудочной железы
Актриса Агата Муцениеце отсудила у бывшего мужа Павла Прилучного 26 тысяч рублей
Депутат Госдумы Бессараб: материнский капитал можно тратить на приобретение машины
Российским военным удалось занять на Южнодонецком направлении более выгодные позиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников