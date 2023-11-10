В Магадане малыш едва не замерз насмерть в машине, если бы не полицейские

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции Магадана спасли от верной смерти маленького мальчика, которого мать оставила на 20-градусном морозе в закрытой машине. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Двигатель машины был выключен, ребенок лежал на сиденье без верхней одежды и громко плакал. В полицию обратился неравнодушный местный житель, который услышал странные звуки.

Полицейские вызвали скорую помощь, после чего аккуратно разбили стекло, открыли дверь и согревали ребенка в патрульном автомобиле до прибытия медиков. Сейчас мальчик, которому нет еще и двух лет, находится в больнице.

В скором времени удалось найти и мать. Женщина приехала в Магадан с целью поисков работы. С полицией она беседовать отказалась, действий своих никак не объяснила. Сейчас по делу проводится проверка. Жителя города, который услышал детский плач из запертой машины, УМВД России по Магаданской области обещает поощрить.

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