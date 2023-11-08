Водитель такси из Санкт-Петербурга был так очарован красотой подошедшей к его машине клиентки, что не удержался и начал её домогаться.
Как пишет Telegram-канал "78. Новости", горожанка вызвала такси, воспользовавшись известным агрегатором. По адресу прибыло авто, водитель которого пришёл в восторг от симпатичной девушки и дал волю эмоциям.
Таксист, охваченный порывом страсти, схватил клиентку и хотел затащить её в подъезд.
Однако пассажирка оказалась решительной. Она яростно сопротивлялась и дала таксисту несколько пощёчин. Это помогло привести водителя в чувство, он взял себя в руки, вернулся обратно в машину вместе с пассажиркой и повёз её по указанному адресу. И, хотя девушку довезли, куда ей требовалось, она приняла решение заявить на такситста в полицию.
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