На рынке такси Петербурга резко выросло число лицензий и китайских авто

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В преддверии реформирования рынка такси количество выдаваемых лицензий на перевозки растет, причем все большую долю составляют китайские автомобили. Оперативные данные комитета по транспорту Санкт-Петербурга свидетельствуют о том, что количество действующих лицензий на легковые такси превысило 31 700. С января этот показатель вырос на 28,6%.

Фото: Газета.ру

Для сравнения: по состоянию на 11 августа 2022 года у городских перевозчиков было 22 800 активных лицензий, а на 13 августа 2021 года — 25 400. В реестре содержится информация только о действующих лицензиях, а записи о прекращенных лицензиях удаляются.

С 1 сентября в стране начнется реформирование рынка такси, включающее ужесточение требований к получателям лицензий и транспортным средствам, задействованным в работе.

Для получения лицензии потребуется расширенный пакет документов, включая специальную страховку для такси (ОСАГО), а для включения в отдельно создаваемый реестр транспортных средств автомобили должны соответствовать единому городскому стилю. Однако уже выданные лицензии аннулироваться не будут, поэтому перевозчики накапливают их заранее.

В настоящее время в перечне содержатся сведения о 11 500 лицензиях, полученных с начала 2023 года. За аналогичный период 2022 года этот показатель был в 2,3 раза меньше — чуть менее 5 тыс. лицензий. За прошедший июль Комтранс выдал около 2 300 разрешений на перевозки, а за первые 10 дней августа было получено чуть более 2 000 лицензий. Более 81% этих документов получено юридическими лицами, остальные 2100 выданы индивидуальным предпринимателям, причем 774 из них имеют разрешение на одно транспортное средство.

Примерно 29,6% всех лицензий принадлежат пяти компаниям-посредникам, что дает возможность индивидуальным предпринимателям и самозанятым работать в сфере такси без получения лицензий самостоятельно. Эти лица получат право самостоятельно получать лицензии после 1 сентября.

Лидером по количеству лицензий является ООО "Грин Лайт Моментум", зарегистрированное в 2018 году. Несмотря на финансовые показатели компании, не сразу можно понять, что она формально является основным игроком на рынке в Санкт-Петербурге. Общая выручка компании с 2018 по 2021 год, по данным Rusprofile, составляет 3 млн рублей, чистая прибыль — 1,17 млн.

Более свежие финансовые данные отсутствуют. Прозрачность отчетности отсутствует и у других фирм. ООО "Таксомоторный парк 6", имеющее 2400 лицензий, и ООО "ТТТ", имеющее 1800 лицензий, вообще не опубликовали финансовые документы.

Интересно, что гаражи перевозчиков продолжают заполняться автомобилями из недружественных стран. Среди действующих лицензий, выданных в этом году, почти 23% приходится на автомобили Hyundai, 19,8% — на KIA, 11,2% — на Volkswagen. Эти марки составляли основу автопарков и в прошлом году. Однако заметно увеличилось количество "китайских" автомобилей на дорогах. С начала года на автомобили Chery было выдано почти 1200 лицензий (10,23% от общего числа), тогда как в прошлом году их было всего несколько единиц. Еще 911 лицензий было выдано Geely, 392 — JAC и 256 — Exeed.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, в ближайшие несколько лет автомобили китайских марок, скорее всего, станут основой таксомоторных парков. Он отметил, что обычно такси используют свой ресурс в течение 3-4 лет.

Импорт новых европейских автомобилей сегодня менее рентабелен из-за повышения утилизационного сбора, что в конечном итоге делает эти автомобили недоступными. Кроме того, обслуживание европейских автомобилей длительно и дорого из-за трудностей с получением запасных частей, а отечественные автомобили пока не пригодны для комфортного и безопасного передвижения. Поэтому "китайские" автомобили пока остаются практически незаменимыми.

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1 сентября вступает в силу новый закон о такси