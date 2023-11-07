В Иркутске осуждена экс-директор детдома, где воспитанник насиловал детей

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшая руководитель детского дома приговорена к четырём годам колонии

Фото: Нейросеть Шедеврум

Два года назад стало известно о фактах изнасилования воспитанников иркутского соцучреждения. В злодеяниях подозревали 12-летнего подростка, который проживал под одной крышей вместе со своими жертвами — мальчиками трёх-пяти лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал судов Иркутской области.

"Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска. Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, осуждённая знала о происходящем в стенах детдома, однако должным образом не отреагировала. Директор была тут же уволена, а подросток отправлен в лечебное учреждение. За преступное бездействие экс-руководителя детдома отправили в колонию общего режима

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